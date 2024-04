Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Penitenciarului Poarta Alba a declansat procedura disciplinara in cazul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit, in legatura cu interviul pe care acesta l-a acordat recent. Daca va fi gast vinovat de incalcarea prevederilor legale, Vlad Pascu risca…

- Astazi este o zi cruciala pentru Vlad Pascu, tanarul implicat in tragicul accident de la 2 Mai, deoarece va afla pentru ce fapta va fi judecat: omor calificat sau ucidere din culpa. Decizia magistraților va fi anunțata la Judecatoria Mangalia, la doar doua zile dupa ce rudele celor doua victime au fost…

- Dupa luni intregi petrecute in arestul preventiv, Tudor Duma ar putea sa fie eliberat. Acesta a incercat recent sa ii convinga pe magistrați sa renunțe la masura arestului preventi, spunand ca are un viitor intreg in fața și ca vrea sa inceapa o noua viața.In timpul audierilor, acesta a declarat ca…

- Decizie de ultima ora in dosarul tragediei din 2 Mai. Magistrații l-au eliberat din arestul preventiv pe presupusul dealer al lui Vlad Pascu. Astazi, Tudor Duma a fost lasat sa plece acasa, dupa luni in care contestația i-a fost respinsa. Iata ce masura a fost dispusa de instanța in cazul sau.

- Avocatul parintilor tinerilor care au murit in accidentul produs de Vlad Pascu, Adrian Cuculis, a declarat ca la sedinta de joi, de la judecatoria Mangalia, inculpatul a fost favorizat pentru ca i s-a admis procedura simplificata prin care obtine reducerea pedepsei, inainte de a fi judecata cererea…

- Barbatul care și-a omorat soacra și a ranit-o grav pe soția sa, a fost trimis pe banca acuzaților. Cazul a avut loc pe data de 12 octombrie 2023, in raionul Criuleni. Acesta risca pana la 20 de ani de inchisoare sau detenție pe viața.

- Judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu mai are o sancțiune disciplinara din 2023 pentru rea-credința sau neglijența grava. Magistratul de la Judecatoria Mangalia a intrebat, joi, la primul termen din dosarul de ucidere daca Sebastian, adolescentul ucis in tragedia de la 2 Mai, este in sala și a cerut buletinul…

- Bursa de Valori Bucuresti a publicat raportul deciziei Consiliului de Administratie al companiei Banca Transilvania SA, printre care se regaseste si achizitia OTP Bank Romania SA.1. Evenimente importante de raportata Schimbari in controlul asupra emitentului ndash; nu este cazul.b Achizitii sau instrainari…