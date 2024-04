Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a trimis Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerea de suspendare din functie a judecatorului Ioana Ancuta Popoviciu, care solutioneaza dosarul accidentului de la 2 Mai, pana la finalizarea procedurilor disciplinare.…

- Inspecția Judiciara anunța ca in cursul zilei de marți, 16 aprilie, a fost transmisa Secției pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu, din cadrul Judecatoriei Mangalia, pana la finalizarea…

- La noul termen pe fond, parinții celor doi studenți uciși in accidentul tragic provocat de Vlad Pascu vor da din nou ochii cu magistratul care i-a sfidat pe toata perioada procesului.Valentin Olariu, tatal lui Sebastian: „Mi-a spus daca baiatul meu este in sala... n-am vazut in viața mea un asemenea…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul judecatoarei de la Judecatoria Mangalia care judeca dosarul lui Vlad Pascu, tanarul care a lovit mortal cu masina doi tineri, la 2 Mai, in vara anului trecut. Ea a fost acuzata de parintii victimelor, ca joi, la primul termen de judecata, a cerut buletinului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, luni, pronuntarea in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in cazul Daniel Horodniceanu, fostul procuror șef al DNA, actual vicepreședinte CSM. Așadar, ICCJ a amanat luni pronunțarea…

