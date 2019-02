Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista principalilor castigatori la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy. GENERAL: - Albumul anului: "Golden Hour" - Kasey Musgraves - Inregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cantecul anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cel mai bun artist…

- Cantareata americana de muzica country Kacey Musgraves a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, gratie materialului sau discografic "Golden Hour", informeaza AFP. Potrivit jurnalistilor de la AFP, gala din acest an a premiilor Grammy a…

- CASTIGATORI GRAMMY 2019. Kendrick Lamar a primit la inceputul lunii decembrie cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy.Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black Panther". Un cantec…

- Rapperul american Kendrick Lamar, artistul canadian Drake si vedeta pop americana Lady Gaga se numara printre marii favoriti ai galei de decernare a premiilor Grammy, care va avea loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles, scrie Agerpres. ...

- Rapperul american Kendrick Lamar, artistul canadian Drake si vedeta pop americana Lady Gaga se numara printre marii favoriti ai galei de decernare a premiilor Grammy, care va avea loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles. Kendrick Lamar a primit la inceputul lunii decembrie cele mai multe…

- Michelle Obama este originara din Chicago, Illinois si azi implineste 55 de ani! A ramas in istorie ca fiind Prima Doamna de culoare a Statelor Unite. Este soția celui de-al patruzeci și patrulea președinte al Statelor Unite al Americii, Barack Obama.

- Rapperii Kendrick Lamar si Drake conduc topul artistilor cu cele mai multe nominalizari la premiile Grammy. Cei doi au primit cate sapte selecții. La categoria „Recordul anului” au fost nominalizate piesele interpretilor Drake, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Childish Gambino si Cardi B.

- Fosta Prima Doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit care este punctul de vedere al reginei Elisabeta a II-a referitor la protocolul regal. Michelle Obama a dezvaluit, in cadrul unei convenții la Londra unde și-a promovat cartea de memorii „Becoming”, ca era ingrijorata in timp ce aștepta…