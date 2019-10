GOSPODAR CA MINE NU-I! | Uite-i vila lui Pigui

Primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, este mandrul locuitor al unei case cu etaj in comuna pe care o pastorește. Casa, in mod neașteptat, nu mai este insa pe numele primarului, in ultima declarația de avere, edilul neavand trecuta nicio proprietate. Primarul PSD este unul dintre edilii tineri și saraci ai Gorjului daca este sa ne luam strict dupa declarația de avere, asta, deși la inceputul mandatului in 2016, Pigui declara locuința cu etaj edificata pe 216 mp și un teren de peste 1500 de mp primite drept donație. Cosmin Pigui a pierdut, nu a caștigat pe timpul mandatului sau… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

