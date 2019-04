Stiri pe aceeasi tema

- ​În perioada aprilie - august 2019, ”Google Atelierul Digital” va derula un nou proiect educațional gratuit în România. Proiectul se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa își îmbunatațeasca gândirea creativa și sa înceapa un proiect inovator,…

- In prima etapa, imediat dupa lansare, proprietarii de masini care vor sa isi listeze masina pe platforma, o vor putea face pe www.perpetoo.com, urmand ca, ulterior, serviciul sa devina disponibil si pentru cei care vor sa inchirieze masini. Serviciul va fi disponibil in prima faza in Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a premia profesorii care ii inspira, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, care se va desfasura la Iasi in data de 25 mai 2019, se precizeaza pe site-ul lspv.ro . Gala Profesorului Bologna este un proiect national al Aliantei…

- Primul serviciu de car sharing de la persoana la persoana din Romania, Perpetoo, va fi disponibil incepand cu luna mai a anului 2019 in Bucuresti si in alte 3 orase mari din tara: Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.

- Exista o oportunitate excepționala pe piața timișoreana, pentru ca exista o mare cerere de programatori .NET, iar recrutorii de la firmele de IT nu gasesc suficienți candidați care sa acopere toate pozițiile deschise. De peste cinci ani, Școala informala de IT (SIIT) pregatește viitori informaticieni…

- Uniunea Naționala a Patronatului Roman susține demersul celor 50 de profesori universitari de economie din cadrul facultaților de profil din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și București, de a propune: retragerea de urgența a OG 114; gasirea rapida de alte soluții decat suprataxarea economiei pentru…

- Oraș cu peste jumatate de milion de turiști în anul precedent, Cluj-Napoca a fost trecut cu vederea de realizatorii materialului propus de Ministerul Turismului. În detrimentul "orașului-magnet", lider în clasamentul național privind calitatea vieții, au fost preferate…