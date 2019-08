Giorgiana Radu: Acest august, ca un porumb copt Augustul acesta, cu amprenta tomnatica timpurie, bis-ul unei simfonii care are doar inceput, fara de sfarșit, mi se arata sculptat in ceea ce ar trebui sa vedem și sa simțim cu adevarat in viața. Oameni frumoși (nu la frumusețea fizica ma refer), oameni care cu adevarat au cladit ceva durabil in și pentru societate, oameni care sunt prețuiți și știu la randu-le sa prețuiasca, au mai adaugat o treapta la urcușul pe care comuna prahoveana Sangeru il face, in detrimentul unei opoziții indarjite a comunitații, spre o regenerare spirituala și culturala. O zi de 15 august, la Muzeul Pietrei, scaldata… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri care decolase de la Moscova a aterizat de urgența intr-un lan de porumb, joi dimineața. Pasageri dezorientați, intr-un lan de porumb, abia coborați dintr-un avion care s-a aflat la cațiva pași de o mare tragedie: acestea sunt imaginile care circula pe rețelele sociale din Rusia.…

- Concertul lui Alexandru Tomescu, in curtea unchiului sau Lucian Avramescu, aduna melomani din multe zone ale țarii, mai ales din Bucuresti, cum s-a intamplat anul trecut, mai puțin din Sangeru, cand din 60 de cadre didactice ale școlii n-au venit decat o educatoare și omul de serviciu, fin al poetului.…

- Realizatoarea de televiziune Dana Chera (fosta Grecu) este așteptata cu drag la Muzeul Pietrei din Sangeru, unde va dialoga mai ales cu tinerii care vor sa devina ziariști. Ce greutate va avea intalnirea ta cu pietrele lui Lucian Avramescu, poetul fiind, ”pe vremuri” unul din invitații tai in emisiuni…

- Giorgiana Radu, AMPress Joi, 15 august, cu incepere de la orele 17,00, in curțile Muzeului Pietrei din Sangeru, are loc Concertul Verii, cu violonistul Alexandru Tomescu, care va canta la vioara Stradivarius din repertoriul clasic. Va fi un eveniment cultural de excepție, in legatura cu care vom reveni…

- • O familie ieseana cu peste 100 de membri continua sa ia copii in plasament • Oameni simpli de la tara, care au avut puterea de a creste zeci de copii, desi nu le apartineau • Totul a inceput cand fiica lor de 18 ani a murit inecata • Astazi au casa plina de copii, [...]

- Ca orice om, lacrimez si eu. Lacrima aduna in ea furia nedreptații și adesea, neputința. Copilul Vasile, de 12 ani, m-a emoționat acum doi ani, la serbarea școlara de premiere a copiilor merituoși din Sangeru. Emoția era atunci o forma a bucuriei. Era clasa fiicei mele Ana Luciana. Ea purta coronița.…

- Un fals jandarm, care legitima oameni in Cluj-Napoca si le cerea sume de bani, a fost prins de un jandarm adevarat, care l-a observat pe barbat in centrul orasului, l-a abordat si apoi a cerut sprijinul colegilor pentru a-l duce pe cel care insela cetatenii, la Politie. Falsul jandarm purta imbracaminte…

- Papa Francisc a spus un secret personal in timpul unei audiente publice la Vatican la care au participat 400 de copii din Italia, potrivit Mediafax."Va spun un secret: nu imi place sa calatoresc. Este adevarat! Este adevarat!", a declarat suveranul pontif. Acesta a glumit ca rutina sa privind…