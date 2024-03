Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, cu ocazia "Orei Pamantului", ca domeniul energiei are o importanța strategica pentru toate statele lumii. Potrivit Guvernului, luminile din Palatul Victoria vor fi stinse in aceasta seara, timp de o ora.

- Primaria Cluj-Napoca se alatura și in acest an inițiativei internaționale „Ora Pamantului” (Earth Hour). Sambata, pe data de 23 martie, se va opri iluminatul la Turnul Primariei – cladirea de pe strada Moților nr. 3, timp de o ora intre 20:30 și 21:30. Stingerea luminilor in ultima sambata din luna…

- In fiecare an, la sfarsitul lunii martie, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Editia a 18-a va avea loc sambata, 23 martie 2024, la ora 20:30. „Ora Pamantului” a inceput in 2007, cand peste…

- Odata cu invazia rusa in Ucraina, amenințarea unui razboi nuclear catastrofal a crescut considerabil. Potrivit CNN, la sfarșitul anului 2022 administratia Biden a fost ingrijorata ca Rusia ar putea folosi o arma nucleara tactica in Ucraina, americanii pregatindu-se „riguros” pentru un asemenea scenariu.…

- Astazi, 4 martie, marcam Ziua Mondiala a Obezitații, ce are ca scop conștientizarea in randul consumatorilor cu privire la orientarea catre un stil de viața sanatos bazat pe o alimentație echilibrata, mai ales din perspectiva unei creșteri accelarate, la nivel mondial și european, a ratei de obezitate…

- In adancurile intunecate ale spațiului cosmic, o pereche de galaxii spirale danseaza intr-o tandrețe cosmica, creand un spectacol vizual uimitor cunoscut sub numele de Trandafirul Cosmic. Descoperit pentru prima data in 1966 de catre astronomul Halton Arp, aceasta bijuterie galactica, cunoscuta sub…

- Razboi in Ucraina, ziua 733. In jur de 20 de sefi de stat si de guvern, in majoritate din Uniunea Europeana, se reunesc luni la Paris pentru a-si reafirma unitatea si sprijinul pentru Ucraina.