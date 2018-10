Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia George Soros a denuntat marti 'retorica urii' care domina politica americana, dupa ce a fost gasit un pachet suspect la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Fundatia George Soros a denuntat marti 'retorica urii' care domina politica americana, dupa ce a fost gasit un pachet suspect la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe…

- Fundatia George Soros a denuntat marti 'retorica urii' care domina politica americana, dupa ce a fost gasit un pachet suspect la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe…

- Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata ... The post Dispozitiv exploziv gasit la locuinta din New York a miliardarului George Soros appeared first on Renasterea banateana .

- Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata a militantilor de dreapta din Statele Unite si Europa de Est, a anuntat The New York Times citand surse din politie.

- Circulația din Timișoara a fost blocata duminica seara pe mai multe bulevarde, dupa ce un pachet suspect a fost gasit in zona Garii de Nord. Pirotehniștii au investigat posibila amenințare cu bomba.

- Politistii au blocat circulatia, duminica seara, pe Bulevardul Dragalina si o parte din Bulevardul Republicii din Timisoara, in zona Garii de Nord, dupa ce un apel la numarul de urgente 112 a anuntat prezenta unui colet suspect.Mijloacele de transport in comun circula deviat, duminica seara,…

- Un pachet suspect a fost gasit azi (4 septembrie) dimineața in fața Penitenciarului Satu Mare. La fața locului sunt așteptați și pirotehniștii. Strada Mileniului și strazile adiacente sunt inchise, iar circulata se desfașoara cu dificultate. Vom reveni cu detalii.