Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o saptamana de la inceperea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție, nicio persoana nu a depus dosarul de participare. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre președintele Comisiei juridice a Parlamentului, Sergiu Litvinenco.

- Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, și-a depus cererea de demisie in aceasta dimineața. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Rodica Sirbu, șefa Direcției comunicare a Comisiei.

- Președintele Comisiei Electorale Centrale, Alina Russu, și-a depus, astazi, cererea de demisie din funcția de membru al CEC. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Russu a mentionat ca a fost o decizie asumata și pe deplin responsabila.

- Intr-o postare pe Facebook, Stanislav Pavlovschi menționeaza ca a primit propunerea de a deveni ministru al justiției de la conducerea Blocului ACUM ca pe o mare onoare. Și a considerat ca va fi capabil sa schimbe in bine multe lucruri in acest domeniu. Insa, in perioada lucrului asupra Planului de…

- Demisie de ultima ora din Guvern! Ion Pop a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției la numai trei saptamani dupa numire, anunța Realitatea TV, care citeaza surse g4media.ro.Ion Pop fusese numit pe data de 9 mai de premierul Viorica Dancila in funcția de secretar…

- Vicepreședintele Partidului Nostru (PN), Dmitrii Ciubașenco, și-a depus cererea de demisie din funcție. Informația a fost conformata pentru UNIMEDIA de catre vicepreședintele formațiunii, Ilian Cașu.

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Procurorul șef al Procuraturii municipiului Chișinau, Ștefan Șaptefrați, a declarat pentru Sputnik Moldova ca incidentul aviatic produs astazi în spațiul aerian al Republicii Moldova urmeaza sa fie investigat responsabilii de la Autoritatea Aeronautica Civila.…

- Procurorul general Augustin Lazar a depus la Consiliului Superior al Magistraturii o cerere prin care solicita sa iasa la pensie. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de Augustin Lazar.Citește și: Tipurile de MIERE si indicatiile terapeutice pentru fiecare in parteLazar…