Franţa pregăteşte măsuri pentru securitatea personalului civil și militar în nord-estul Siriei Franta a anuntat luni ca pregateste masuri pentru a asigura siguranta armatei si a personalului civil francez in nord-estul Siriei in timp ce SUA incep sa-si retraga fortele din zona in urma unei ofensive turce impotriva militiilor kurde, relateaza Reuters potrivit Agerpres. ''Se vor lua masuri in urmatoarele ore pentru a asigura siguranta personalului militar si civil francez prezent in zona in cadrul coalitiei internationale de lupta impotriva Statului Islamic si al operatiunii umanitare'', a anuntat presedintia franceza intr-un comunicat dupa o reuniune de urgenta a cabinetului, fara a da… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

