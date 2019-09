Stiri pe aceeasi tema

- Adriana, o fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, județul Dambovița, care a disparut vineri, dupa școala, a fost gasita. Conform primelor informații, ea a fost sugrumata, iar cadavrul i-a fost aruncat in niște tufișuri. Copila in varsta de 11 ani ani, din Dambovița, a disparut…

- Fetița in varsta de 11 ani din localitatea Gura Suții, care a disparut, vineri, pe drumul de la școala catre casa, a fost gasita moarta, duminica, pe un camp, a anunțat Poliția.

- Dezvaluirea a fost facuta la Romania TV, iar informatia a fost data pe surse. Potrivit postului citat, pe trupul fetitei de 11 ani s-ar fi gasit urme de violenta. Micuta a fost cautata timp de 48 de ore cu drone, zeci de politisti si caini.

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Nicoleta Ploscaru, fetita de 8 ani si 10 luni disparuta de la domiciliul din judetul Buzau, a fost gasita de oamenii legii. In vederea depistarii acesteia au actionat nu mai putin de 115 politisti, 9 pompieri, 14 jandarmi, 6 voluntari, 2 paznici de vanatoare si caini de urma.

- Luni seara, in jurul orelor 19:30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta de 71 de ani, din Ploiesti, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu si nu a mai revenit.Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu astazi,…