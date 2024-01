Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de noua ani a murit miercuri dimineata, dupa ce cu o seara inainte a fost batuta de mama ei. Micuța a fost gasita cu urme de violența pe corp. Mama copilei, de 31 de ani, este principalul suspect și a fost retinuta de politisti. Fetița de noua ani a murit in apartamentul in care locuia, cu…

- 23.000 de euro atat a costat interventia chirurgicala ce a salvat viata unui copil care se lupta cu scolioza de la 6 luni. Copilaria Giuliei a fost un lung sir de suferinte, lacrimi si neputinta. Suspecta de o boala genetica foarte rara, legata de gena X, micuta nu vorbește, nu merge, iar pana acum…

- Micuța de trei ani a intrat in moarte cerebrala, conform bzi.ro.Fetița se afla la Spitalul Sf. Maria din Iași.„Fetița de trei ani din comuna Lungani care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, din Botoșani, a murit dupa ce a cazut de pe balconul unui apartament din via Parma, in centrul orașului Alessandria. Romanii stabiliți in Italia s-au mobilizat și aduna bani ca sa-l duca pe acasa pe Toni, pentru a fi inmo

- O fetița romanca, in varsta de cinci ani, a fost gasita ratacind singura pe strazile din comuna Mondragone, aflata in apropiere de Napoli.Fetița de 5 ani a fost gasita ratacind singura pe strada Statale Domiziana, in prima zi a anului 2024, fara sa fie insoțita sau macar supravegheata de un adult.…

- Weekend-ul care tocmai ce a trecut a fost unul plin pentru Ema Oprișan și Razvan Kovacs de la Insula Iubirii, asta pentru ca cei doi au dat o petrecere mare de botez pentru fetița lor, dar și pentru baiețelul pe care Ema il are dintr-o relație anterioara, dar care este ca și fiul lui pentru Razvan Kovacs.…

- O fetița de doar doi ani din Statele Unite a devenit faimoasa pe internet. Ea a fost ”trasa pe dreapta” de un echipaj de poliție. Oamenii legii au surprins-o pe micuța „gonind“ pe șosea cu o mașinuța decapotabila roz. Rose Fern, o fetita de 2 ani, care conducea o mașina de jucarie roz a fost oprita…