Femeie lovită pentru un hamburger. Indignare în Belgia O reclama a provocat indignare in Belgia, consumatorii si politicienii considerand-o "gretoasa" si "iresponsabila", pe fundalul mobilizarii impotriva violentei domestice, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Circa 300 de reclamatii au fost primite incepand de marti de Consiliul pentru publicitate din Belgia, a declarat miercuri directorul sau, Sandrine Sepul. Postata pe Facebook, reclama incriminata, care imprumuta elemente din benzile desenate si din arta pop americana din anii '50, arata un barbat in costum si cravata care loveste peste fata o femeie blonda, care se balanseaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

