- Mai mult de jumatate din suma, 5 milioane de ruble pentru fiecare plata, va reprezenta contributia liniei aeriene Aeroflot, a precizat ministrul transporturilor, Evgheni Dietrich.Patruzeci si una de persoane au murit dupa ce avionul rusesc a luat foc duminica, in timpul unei aterizari de…

- Anchetatorii au in vedere trei ipoteze principale in ce priveste cauza tragediei aviatice de pe aeroportul Seremetievo din Moscova: insuficienta calificare a pilotului, defectiuni de echipamente si vremea rea.

- Imagini video teribile au fost filmate in interiorul avionului care a luat foc la aterizarea pe aeroportul Șeremetievo, cu cateva clipe inainte de tragedie. Aripile sale ard in timp ce avionul are o viteza mare pe pista de aterizare de la aeroportul din Șeremetievo din Moscova.

- In imagini pot fi vazuti pasageri cum incearca sa foloseasca iesirile de urgenta pentru a scapa. Doi copii si o persoana din echipajul aeronavei se afla printre decedati, conform presei din Rusia. Un martor a declarat ca ar fi „un miracol" ca cineva sa fi scapat din avion, in aeronava operata de Aeroflot…

- O aeronava Aeroflot SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100), aflata in zbor spre Murmansk, a efectuat o aterizare de urgența la Aeroportul ”Seremetievo” din Moscova. Dupa aterizare, aparatul a fost cuprins de flacari. Inițial, 13 persoane au fost declarate moarte, dar la cateva ore dupa aterizarea fortata, autoritatile…

- In incidentul grav de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova s-au inregistrat 13 morți. Inițial s-au difuzat informații potrivit carora cei 78 de pasageri au reușit sa iasa din resturile avionului dupa...

- Au aparut primele imagini din interiorul aeronavei Aeroflot care a aterizat forțat pe Aeroportul din Moscova au fost publicate pe rețelele de socializare. In filmuleț se aud țipetele disperate ale oamenilor imbarcați in aeronava care iși dau seama ca sunt captivi in infern. Filmarea pare a fi facuta…

- Potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza serviciile meteorologice ale capitalei ruse, "un nou record zilnic de precipitatii in 140 de inregistrare a fost batut" in noaptea de marti spre miercuri, la Moscova, care a batut de asemenea "precedentul record ce data din iarna lui 1995".…