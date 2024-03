Americanii au luat in calcul ca Rusia ar putea folosi o arma nucleara tactica in Ucraina, astfel ca s-au pregatit „riguros” pentru un asemenea scenariu. O confruntare intre cele doua superputeri in care ar fi folosite armele nucleare ar putea duce la moartea a cel puțin 85 de milioane de oameni doar in primele 45 […] The post Ce presupune un atac nuclear Rusia vs. SUA. Planeta devastata: zeci de milioane de morti, orase sterse de pe suprafata Pamantului (VIDEO) first appeared on Ziarul National .