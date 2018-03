Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia actiunilor Facebook a înregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP.

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Dupa ce Google si Facebook au luat initiativa, acum este si randul Twitter sa anunte ca va interzice promovarea prin reclame a cripto-monedelor si ICO-uri (initial coin offerings). Mai mult decat atat, embargoul ce va intra in efect peste doua saptamani ar putea viza si exchange-urile de monede virtuale,…

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump. Procuroul general al statului Massachusetts…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, in urma carora Donald Trump a ajuns șeful statului, ar putea lua o noua intorsatura. O ancheta a publicației britanice The Guardian scoate la iveala o breșa de securitate imensa care a afectat rețeaua de socializare Facebook, permițand unei firme…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

- Adrian Lamo, hackerul care a dezvaluit numele lui Chelsea Manning in dosarul Wikileaks a murit la varsta de 37 de ani, din cauze deocamdata necunoscute, scrie BBC News. Lamo a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce a oferit autoritaților o serie de conversații pe care le-a purtat cu Chelsea Manning,…

- Protectia Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 280.000 de lei in primele doua luni din 2018 in Economie / Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a efectuat 217 acțiuni de control și a verificat produse alimentare și nealimentare in valoare totala de 670.276 lei, in primele…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…

- O filmare postata, joi, pe pagina de Facebook "Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei", surprinde doi muncitori urcați intr-o nacela, care inspecteaza acoperișul stadionului de 55 de milioane de euro al Craiovei. Imaginea in detaliu arata insa cum acoperișul a crapat pe o porțiune…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Cele mai mari venituri din istoria Grupului: creșteri de 5%, ajungand pana la 3,119.7 milioane Euro (in 2016: 2,973.8 milioane Euro) › Performanța operaționala foarte buna: creștere de 3% a EBITDA, ajungand pana la 415.0 milioane Euro (in 2016: 404.3 milioane Euro) › Cel mai mare profit net din ultimii…

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- In cei 4 ani de cand a fost lansata pe piata, aplicatia de mesagerie Signal a devenit un exemplu in randul dezvoltatorilor de astfel de aplicatii, protocolul de criptare pe care il foloseste a fost ulterior preluat de marii jucatori - WhatsApp, Facebook, Skype. Cu toate acestea, in ultima perioada s-a…

- Bill Gates, unul dintre cei mai bogati oameni din sectorul tehnologic si din lume, a declarat ca miliardarii ar trebui sa plateasca taxe semnificativ mai mari, deoarece „beneficiaza mai mult de pe urma sistemului”. Cofondatorul Microsoft a spus, in timpul unei emisiuni CNN, ca a platit in timpul vietii…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in...

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- New York Times a inregistrat in al patrulea trimestru al anului 2017 o noua crestere a numarului de abonati la editiile sale online, care a ajuns acum la 2,64 de milioane de cititori, in crestere cu 41,8% intr-un an, relateaza AFP. Dupa ce s-a confruntat cu o incetinire clara dupa investitura lui Donald…

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,2%, dupa ce in sedinta anterioara a scazut aproape 7%. Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 2,8%, iar cel australian S7P/ASX 200 a crescut cu 1,3%. Indicele Dow Jones a incheiat sesiunea de marti in crestere cu 2,3%, in timp ce S&P 500 a inregistrat un…

- Pietele asiatice par sa se fi calmat, inregistrand miercuri cresteri dupa scaderile de marti, urmand rezultatele inregistrate pe Wall Street, unde Dow Jones a revenit in zona plusurilor. Indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,2%, dupa ce in sedinta anterioara a scazut aproape 7%. Indicele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Bitcoin este moneda digitala si sistemul de plati cu o capitalizare totala de piata de 200 mld. dolari, conform coinmarketcap.com, la momentul redactarii materialului. Este considerata de cei mai multi ca fiind cea mai de succes si moneda care a schimbat regulile jocului. Topul 5 miliardari…

- Donald Trump i-a acuzat pe palestinieni ca nu respecta SUA, respingand incercarea administrației de a aduce pacea in regiune. Oficialii palestinieni au refuzat sa se intalneascu cu vicepreședintele american Mike Pence, dupa o disputa legata de recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Pentru miliardarul american, George Soros, criptomonedele, in general, si bitcoin, in special, reprezinta un model tipic de "bula financiara". In opinia lui, Facebook si Google sunt o adevarata amenintare la...

- Se pare ca a gasit una. Cu cateva zile in urma, TheDream.us, a anunțat ca a primit o donație de 33 de milioane de dolari de la Bezos și soția sa, Mackenzie Bezos. TheDream.us este o organizație non-profit care ofera burse și sprijin pentru așa-numiți "Dreamers", imigranți fara acte care au sosit in…

- Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva initiativelor de modificare a Legilor Justitiei. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- BRD, a doua cea mai valoroasa banca de la bursa romaneasca dupa Banca Transilvania, afiseaza la ora 17:30 tranzactii de circa 51 milioane de lei, mai mari decat tot ce s-a tranzactionat insumat de la inceputul anului 2018 incoace, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BVB. Tranzactii de…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul utilizatorilor, continutului media si de a da o atentie mai mare continutului publicat de prieteni si familie. Potrivit NY Times, masura Facebook ar putea fi o incercare…

- Atacantul chilian Alexis Sanchez este aproape de un transfer la echipa de fotbal Manchester City, care a pregatit o oferta de 25 milioane lire sterline (circa 28,3 milioane de euro), in timp ce Arsenal ar dori circa 30 milioane (circa 34 milioane de euro), relateaza presa britanica, citata de Agerpres.…

- Atacantul chilian Alexis Sanchez este aproape de un transfer la echipa de fotbal Manchester City, care a pregatit o oferta de 25 milioane lire sterline, in timp ce Arsenal ar dori circa 30 milioane, relateaza presa britanica. Fiind vorba de o diferenta relativ mica, cele doua cluburi vor…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…