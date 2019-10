Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat luni noi masuri pentru combaterea dezinformarii, in perspectiva alegerilor prezidentiale americane care vor avea loc in noiembrie 2020, in aceeasi zi in care a dezvaluit eliminarea unei retele de conturi rusesti pe Instagram care aveau ca tinta alegatori americani, transmite Reuters,…

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…

- ​Facebook spune ca a luat masuri de securitate pentru ca alegerile americane din 2020 sa nu fie afectate de interferențe și propaganda cum s-a întâmplat în 2016 și spune ca a dejucat o noua tentativa rusa de manipulare ce a vizat mai ales candidați ai partidului Democrat, precum Joe…

- Facebook a anuntat noi masuri pentru combaterea dezinformarii, in perspectiva alegerilor prezidentiale americane care vor avea loc in noiembrie 2020, in aceeasi zi in care a dezvaluit eliminarea unei retele de conturi rusesti pe Instagram care aveau ca tinta alegatori americani. Compania a…

- Compania californiana a afirmat ca sute de conturi Facebook si Instagram, gestionate in cadrul acestor campanii de manipulare, aveau drept tinta utilizatori ai internetului din diferite parti ale lumii, printre care Statele Unite, Africa de Nord si America Latina, scrie Agerpres. "Aceste campanii…

- Mark Zuckerberg, presedintele Facebook, le-ar fi spus angajatilor in luna iulie ca ar putea „merge pana la capat” in lupta contra candidatei democrate la prezidentiale Elizabeth Warren, care ar vrea sa distruga cea mai mare retea sociala din lume, daca ar ajunge presedintele SUA, conform unor inregistrari…

- Sistemul de recunoastere faciala creeaza un "sablon" al chipului utilizatorului bazat pe alte imagini in care utilizatorul a fost etichetat, ceea ce inseamna ca Facebook va putea sa informeze utilizatorul daca altcineva publica fotografii ale sale, chiar daca acestea nu au fost inca etichetate.…

- Serialul „Chernobyl” a atras multa atenție la nivel mondial, așa ca nu ar trebui sa ne uimeasca faptul ca orașul Cernobil a fost asaltat de turiști curioși și teribiliști. Pe vremuri, Cernobil era o destinație turistica de nișa. Erai considerat foarte curajos daca mergeai acolo, dar odata cu popularitatea…