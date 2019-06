EXPLOZIE la Viena. Numeroşi răniţi. Mobilizare de urgență Cel putin zece persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii accidentale produse, miercuri, intr-un imobil rezidential din orasul Viena, relateaza presa austriaca. Deflagratia a generat daune semnificative la doua cladiri rezidentiale, iar suflul a fost simtit puternic pe o raza de cateva sute de metri. Mai multe etaje ale uneia dintre cladirile afectate s-au prabusit din cauza exploziei, afirma surse citate de site-ul Nachrichten.at. Conform bilantului preliminar anuntat de autoritati, cel putin 12 persoane au fost ranite, doua fiind in stare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

