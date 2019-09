Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca pana la 1 ianuarie 2021 conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispuna inceperea expertizarii tehnice a cladirilor cu destinatia de unitati sau institutii de invatamant, construite inainte de 1978, in vederea incadrarii…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT in vederea…

- 'Pentru eficientizarea comunicarii, imbunatatirea transparentei si reducerea birocratiei ANAF, MFP a decis extinderea exploatarii potentialului Spatiului Privat Virtual (SPV) ca instrument de relationare directa cu fiecare contribuabil la bugetul de stat. In acest sens, in SPV vor fi disponibile:…

- Fostul șef al Poliției Capitalei și fost șef al Serviciului Omoruri, Lucian Guran, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca un caz de crime in serie care seamana foarte mult cu cel de la Caracal s-a petrecut in București, in 1992. Criminalul era tot taximetrist de ocazie și acționa la Gara de Nord.„In…

- 'Vazand ca nu mai avem nici ministru, ca seful Politiei este demis, ca si la Jandarmerie este o situatie incerta, iar Romania are nevoie de stabilitate, noi reunim liderii, ca sa mergem la primul ministru, sa intelegem ce este de facut, pentru ca suntem si noi aruncati dintr-o parte in alta, ca Politia…

- Asociația Științifica a Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM) a ales sa promoveze un proiect diferit de tiparele clasice, indemnand locuitorii Brașovului la un stil de viața sanatos, prin organizarea activitații “Sport pentru Sanatate”. Intrucat sportul reprezinta coloana vertebrala a unui stil de…

- Certificarea a fost obținuta in cadrul proiectului: ”Dezvoltarea sistemului de management anticoruptie la nivelul judetului Giurgiu – SisABC”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa. Proiectul a fost lansat oficial in data de 05.09.2018 și este implementat in parteneriat cu Fundația…

- Transportatorii au anunțat ca marți ies in strada, cu 800 de mașini, in Piața Constituției pentru a protesta fața de proiectul de lege privind „ridesharing”. Reprezentanții Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) susțin ca proiectul de lege ce vizeaza reglementarea…