Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Cojocaru și-a prezentat locuința, marți, la Acces Direct. Astrologul a aratat ce obiecte de protecție are in casa și a dezvaluit motivul incredibil pentru care pastreaza cenușa umana in sufragerie.

- O serie de acte de vandalism "alarmante" au fost comise asupra unor portrete ale unor supravietuitori ai Holocaustului expuse in aer liber in centrul Vienei, au denuntat luni seful statului austriac si organizatorii manifestatiei, relateaza AFP potrivit Agerpres. Pentru a treia oara de la prezentarea…

- Oferta de evenimente pentru cea de a 15-a ediție a Nopții Muzeelor este bogata. Peste 150 de spații ale unor muzee și entitați culturale publice și private din București și din țara vor fi deschise, gratuit și pana la ore tarzii pentru expoziții, intervenții și experimente

- Prima expozitie, "O prietenie regala: Grigore Antipa si Regii României 1892-1944", ce se va desfasura între 16 mai - 30 iunie 2019, va aduce în atentia publicului o serie de bunuri culturale provenite din colectiile unor institutii de prestigiu, precum Muzeul National…

- Clujul este orașul smart și orașul care inoveaza in Romania, in mai multe domenii. In privința urbanismului, Cluj-Napoca este in fața altor orașe mari din Romania.Acum, pe Bulevardul Nicolae Titulescu va aparea o parcare modulara supraetajata. ”Avem prevazuta 7 parkinguri in zona (bulevardul Nicloae…

- Comoara lui Tutankhamon, descoperita intacta in 1922 de un arheolog britanic, va fi expusa pentru sase luni la Grande Hall de la Villette din Paris, din 23 martie. Pana la 15 septembrie, 150 de piese exceptionale vor putea fi vazute de public, din acestea 50 nu au parasit niciodata Egiptul.

- În anul 2018, Timișoara a devenit primul oraș cu transport public pe apa, iar Cluj-Napoca a dat tonul prin introducerea, în premiera, a transportului electric în comun, cumparând 11 autobuze din fonduri elvețiene. Surpriza anului 2019 vine, însa, din estul țarii: orașul…

- Fenomen extrem la Falești, unde o furtuna de praf, vizibila de la kilometri distanța, a acoperit tot orașul. Din imagini se vede ca vantul este foarte puternic și a adus cu el mult praf, iar copacii.