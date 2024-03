Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire inedita i-a impresionat pe arheologii turci. Aceștia au dezvaluit ca au dat peste cea mai veche piine din intreaga lume, care dateaza din anul 6.600 inainte de Hristos, relateaza Adevarul.ro. Potrivit Centrului de cercetare și aplicare a științei și tehnologiei de la Universitatea Necmettin…

- Fosta reședința al ordinului templierului, Tomar este un oraș fermecator, datorita bogației sale artistice și culturale. Cea mai buna dovada in acest sens este Manastirea lui Hristos, una dintre cele mai importante lucrari ale Renașterii din Portugalia .

- Treisprezece statuete in stilul celor care simbolizeaza Nașterea Domnului au fost gasite in mijlocul ruinelor de la Pompeii. Experții spun insa ca sunt dovezi ale tradițiilor rituale pagane din vechiul oraș roman, relateaza The Guardian.

- Arheologii din Italia au descoperit 13 statuete din teracota asemanatoare celor din Scena Nasterii Domnului in timpul unor sapaturi realizate in situl antic Pompeii, informeaza agentia de presa ANSA, potrivit Agerpres.

