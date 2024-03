Stiri pe aceeasi tema

- Javier Milei, acuzat ca duce o cruciada impotriva științei ● Chiar au descoperit arheologii turci cea mai veche paine din lume? ● Luna februarie a fost cea mai calda din istoria inregistrarilor oficiale

- Arheologii din Turcia spun ca au descoperit cea mai veche paine cunoscuta din lume, datand din 6600 i.Hr. O structura de cuptor, in mare parte distrusa, a fost gasita intr-o zona numita "Mekan 66", unde exista case din caramida de lut alaturate, in situl arheologic de la Catalhoyuk, in provincia…

- Experții din Turcia au descoperit pe Muntele Ararat un obiect geologic care are legatura cu istoria biblica despre Arca lui Noe. Acesta a fost gasit pe teritoriul Turciei la mijlocul secolului trecut și avea o forma neobișnuita. Formațiunea avea contururile unei barci din Vechiul Testament. Cu cițiva…

- Ce semnifica ziua de Valentine’s Day. Ce s-a intamplat, de fapt, pe 14 februarie. Știm ca ziua de 14 februarie este Ziua Indragostiților. Cum a aparut insa aceasta sarbatoare? Adevarul este ca romanii o serbeaza de ceva timp, insa in alte state era celebra cu decenii in urma. In Romania, Valentine’s…

- Sfantul Haralambie este cel mai batran mucenic dintre cei praznuiți de creștini. A fost episcop creștin de origine greaca al cetații Magnezia⁠ din Asia Mica. In vremea imparatului Septimiu Sever (193-211), cand a fost declanșata o noua prigoana anticreștina, a fost arestat din ordinul proconsulului…

- Sarbatoare 6 februarie. OrtodoxeSf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel MareGreco-catoliceSf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. IulianRomano-catoliceSs. Paul Miki si ins., m.; Doroteea si Teofil, m.Sfantul Vucol, episcop al Smirnei, este pomenit…

- Un mormint monumental care dateaza din epoca romana a fost descoperit in sanctuarul lui Apollo Sminteus din satul Gulpinar, Canakkale, in vestul Turciei. Ramașițele a mai mult de 10 persoane, inclusiv copii și adulți, au fost gasite intr-o camera funerara din interiorul mormintului, oasele fiind amestecate…