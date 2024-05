Pe 9 sau pe 10 mai? In fiecare an, calendarul ne aduce aminte de momente importante din istoria naționala, dar și de schimbari subtile in modul in care aceste zile sunt sarbatorite sau, mai degraba, ignorate de catre oficialitați. Tocmai am trecut de 1 Mai, o data care, in ciuda semnificației sale pentru mișcarile muncitorești, a fost tratata cu indiferența. Acum, […] Articolul Pe 9 sau pe 10 mai? apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

