EvZ.ro: România, ţinta manevrelor militare ruso-chineze "Prietenia" ruso-chineza este ingrijoratoare, deoarece in timp ce Moscova si Beijingul se presupune ca sunt buni parteneri comerciali, increderea dintre cele doua state este foarte redusa spre inexistenta. China, ca greutate strategica, va strivi si va domina in primul rand Rusia, scrie EvZ.ro. Oricum, e greu de acceptat la Moscova ca Rusia e simplul rezervor de resurse pentru cresterea Chinei, eventual sursa de tehnologie militara pentru a-si potenta dezvoltarea, iar ulterior aceste capabilitati, dublate de resursele economice ale Beijingului, vor strivi in greutate strategica si vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- "In majoritatea cazurilor, Statele Unite nu sunt foarte dispuse sa inceapa negocieri", a declarat Lavrov, intr-un discurs rostit in fata unor tineri diplomati, in marja unui forum economic la Vladivostok (Extremul Orient). "Ei anunta mai intai sanctiuni, apoi iar sanctiuni, si doar dupa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Presedintii rus si chinez, Vladimir Putin si Xi Jinping, si-au oferit marti un moment de destindere cu "blini" (un fel de clatite mai mici, dar mai groase) si vodca, in marja unui forum economic care are loc in Extremul Orient rus, informeaza AFP preluata de Agerpres. Reuniti la Vladivostok…

- ''Stiu ca acordati personal o atentie deosebita dezvoltarii relatiilor ruso-chineze. Suntem in contact permanent cu dumneavoastra. Sunt bucuros sa va pot primi in Rusia'', i-a spus Putin lui Xi Jinping in debutul intalnirii lor. In acest context, presedintele rus a mentionat ca volumul schimburilor…

- Ministerul cere o suma de 5.298 miliarde de yeni (40 miliarde de euro la cursul de schimb actual) pentru perioada aprilie 2019-martie 2020, reprezentand o crestere de 2,1% si saptea majorare anuala consecutiva. Japonia doreste sa foloseasca acesti bani pentru a instala sistemul terestru…

- Rusia va organiza luna viitoare cele mai ample manevre militare ale sale de dupa anii 1980, la care vor lua parte aproape 300.000 de soldati si in care vor fi implicate trupe din China si Mongolia, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, transmite AFP, potrivit Agerpres. Exercitiile…

- Rusia va organiza luna viitoare cele mai ample manevre militare ale sale de dupa anii 1980, la care vor lua parte aproape 300.000 de soldati si in care vor fi implicate trupe din China si Mongolia, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, transmite AFP. Exercitiile Vostok-2018 (Est-2018) se…

- Echipa SUA, compusa din Katharine Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley si Amanda Sirico, a castigat miercuri medalia de aur in concursul pe echipe la spada feminin, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China), dupa ce a invins in finala Coreea de Sud cu scorul de 18-17. China a…