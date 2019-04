Euronews: Controversata rezervă de aur a României. De ce vrea șeful PSD repatrierea metalului prețios ținut în Anglia Parlamentul din Romania a adoptat, saptamana aceasta, o lege care prevede repatrierea rezervelor de aur ale țarii, dupa ce in ultima perioada acesta a devenit subiect de disputa intre partidul de guvernamant și reprezentanții BNR, scrie Euronews. Potrivit noii legi, banca centrală de la București trebuie să repatrieze 91,5% din rezerva de aur a României păstrată în străinătate, adică în jur de 56 de tone de metal prețios. Cea mai mare parte din această cantitate este păstrată la Banca Angliei. Șeful partidului de… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

