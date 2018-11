Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a spus, marți, intr-o declarație de presa, ca inca nu s-a stabilit data de la care va fi majorat salariul minim brut pe economie, o decizie urmand sa fie luata in urmatoarele zile, conform Mediafax.„Inca nu s-a mutat (n.red. - de la 1 decembrie…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in zilele urmatoarele. Seful de la Finante a...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in urmatoarele zile, adaugand ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este 1 ianuarie 2019. "Este o decizie…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat de inteles, vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai creste de la 1 decembrie, asa cum anuntase prim-ministrul Viorica Dancila. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectul pentru majorarea salariului minim a fost amânata pentru ședința de guvern de saptamâna viitoare. Pe agenda guvernului nu se mai numara și ordonanta referitoare la înfiintarea Fondului Suveran de Investitii, conform realitatea.net.Salariul minim pe economie…

- Majorarea salariului minim pe economie a fost amanata pentru ședința de guvern de saptamana viitoare. Pe agenda de astazi a Guvernului Dancila nu se mai afla nici ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii, scrie realitatea.net. Salariul minim pe economie ar putea creste la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca decizia privind majorarea salariului minim va fi luata de Guvern, fara a preciza data de la care acesta va creste, dar confirmand nivelul de 2.080 de lei si...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca decizia privind majorarea salariului minim va fi luata de Guvern, fara a preciza data de la care acesta va creste, dar confirmand nivelul de 2.080 de lei si faptul ca acest salariu minim va fi diferentiat in functie de vechime si studii.