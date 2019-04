Erdogan, întâlnire cu şeful diplomaţiei iraniene. Discuţii despre Bashar al-Assad "Am avut o discutie foarte lunga cu Bashar al-Assad. Il voi informa pe presedintele Erdogan in legatura cu aceasta'', a declarat Javad Zarif, ale carui afirmatii au fost traduse in limba turca de catre un translator oficial, in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, inainte de a incepe intalnirea cu Erdogan, relateaza AFP. Ankara a rupt legaturile cu regimul Assad in 2011 a rupt legaturile cu regimulin 2011



Ankara a rupt legaturile cu regimul Assad la declansarea conflictului sirian in 2011 si ii sustine pe rebelii care incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele sirian,…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

