- Volvo Cars a lansat unul dintre cele mai ambitioase planuri din industria auto, ce are ca scop reducerea amprentei de carbon cu 40% pe fiecare masina, intre 2018 si 2025. Acesta este primul pas tangibil catre ambitia companiei de a fi neutra cu emisiile asupra mediului. Planul incude actiuni concrete,…

- "Sunt total de acord. Trebuie sa facem mai mult", a declarat Trudeau dupa ce s-a intalnit in tet-a-tet cu Greta Thunberg, devenita simbolul luptei impotriva lipsei de actiune politica in fata incalzirii climatice. Promisiunile premierului canadian 'Exact asta vom face', a promis Trudeau,…

- Rusia a semnat luni o rezolutie guvernamentala care consacra aderarea definitiva a tarii la Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice, semnat de 195 de tari, cu putin inainte de deschiderea unui summit ONU pe tema urgentei luptei impotriva incalzirii globale, relateaza AFP potrivit…

- Shinjiro Koizumi, stea in ascensiune a politicii din Japonia si fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri in guvern, in cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe. 'As dori sa reflectam la modul in care am putea sa scapam de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul…

- Dancila anunța ca deblocheaza prin OUG salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si pentru Relatia cu Parlamentul, portofolii fara miniștri Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca printr-o ordonanta de urgenta se vor debloca salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei…

- ​Executivul ar putea adopta, în ședința de joi, o ordonanța de urgența pentru modificarea Codului administrativ, prin care secretarii generali din ministere sa poata semna state de plata și facturi, au declarat surse oficiale, pentru Mediafax.Secretari generali vor avea acest drept de semnatura,…

- Executivul comunitar a apreciat ca acest proiect, care se va derula pana la finele anului urmator, respecta normele UE privind ajutoarele de stat, destinate sa asigure ca guvernele statelor membre nu acorda ajutoare incorecte companiilor.In luna iunie a acestui an, cand si-a anuntat intentia…

- Australia a dat curs solicitarii Statelor Unite ale Americii (SUA) de a se ralia unei coalitii de tari care sa apere tancurile petroliere si navele-cargo in fata amenintarilor venite din partea Iranului in Stramtoarea Ormuz, a anuntat miercuri premierului australian Scott Morrison, informeaza Reuters.…