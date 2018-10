Stiri pe aceeasi tema

- 47.564 elevi din judetul Buzau sunt privati, la peste o luna de la debutul noului an scolar, de beneficiile ,,Programului pentru scoli al Romaniei”, sau ,,Cornul si laptele”, asa cum este cunoscut printre romani. In aceasta situatie se gasesc nu mai putin 415.227 elevi din sapte judete, in care reprezentantii…

- De trei ani de cand scoala generala din Tiha Bargaului a fost introdusa in programul-pilot, cei peste 400 de elevi nu primesc nici lapte si corn si nici o masa calda, pentru ca pana in momentul in care ajung banii in judet si se fac licitatiile se termina scoala. Astfel, elevii au de suferit din cauza…

- Președintele Consiliul Județean Timiș, Calin Dobra, a dispus, inca de la inceputul acestui an școlar, reluarea verificarilor... The post Verificari in Timiș la programul „Cornul și laptele” appeared first on Renasterea banateana .

- Cei aproximativ 4 mii de copii de gradinita si elevi din ciclul primar, din judetul Iasi, nu beneficiaza de produsele din programul guvernamental „Laptele si cornul”. La nivelul judetului, licitatia pentru achizitia produselor a fost contestata si ca atare este momentan blocata. Detaliaza Constantin…

- „Programul pentru școli al Romaniei”, cum se numește acum Laptele și cornul, n-a debutat odata cu inceputul anului școlar. Elevii vor mai avea de așteptat cel puțin o saptamana pana sa aiba pe banci corn, lapte și mar. Consiliul Județean Bacau a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De o saptamâna a început școala, însa elevii din mai bine de jumatate de țara nu au primit înca laptele și cornul și nici fructele pe care autoritațile au obligația sa li le asigure.

- Singura școala din Arad cuprinsa in programul pilot „O masa calda pentru elevi” nu va mai beneficia de fonduri pentru continuarea proiectului. Doar cateva luni au beneficiat cei 400 de copii de la Școala Gimnaziala „Ilarion Felea” de un pranz, iar asta se intampla la finele anului școlar trecut.…

- Conducerea Consiliului Judetean Prahova a anuntat ca, in acest an, cunoscutul program "Cornul si Laptele", care in ultima vreme a fost supus unor modificari si care va aduce o diversificare a produselor oferite in unitatile de invatamant, va debuta cu intarziere in anul scolar 2018-2019. Reprezentantii…