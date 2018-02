Elena Patrascu si-a dat demisia din functia de director general Posta Romana

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Petrascu a fost numita secretar general la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a premierului Vasilica-Viorica Dancila, dupa ce si-a reluat activitatea in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, tot printr-o decizie a premierului. Din…

- Elena Petrascu si-a prezentat, vineri, demisia din functia de Director General al Postei Romane, in fata membrilor Consiliului de Administratie al companiei. Numita in octombrie 2017, Petrascu a declarat ca a precizat de la inceput ca va ocupa functia doar intermiar. In prezentarea raportului, Elena…

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de roni, în 2017, în scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de roni, mai mic cu 2,74% decât cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti. …

- Dosarul candidaturii presedintelui HC Dobrogea Sud, Ionut Stanescu, pentru postul de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal a fost validat in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al FRH, in vederea alegerilor pentru sefia federatiei, din 14 februarie. Ionut Stanescu ii are ca adversari…

- Guvernul a adoptat o in ședința de ieri o hotarare prin care capitalul social al Poștei Romane va fi majorat cu 170 de milioane de lei, suma fiind destinata achitații datoriilor restante la bugetul general consolidat. ”Este vorba, intr-adevar, de o dubla investitie in Posta Romana, o investitie de capital,…

- Guvernul de la Bucuresti a declansat procedura de capitalizare a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), odata cu adoptarea in sedinta saptamanala din 8 februarie 2018 a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei, a anuntat, vineri, operatorul national…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Valoarea debitelor restante pe care le are Posta Romana catre grupul de firme Telekom este 87.918.522 lei, nivel al datoriilor care a inceput sa creasca incepand cu 2015, iar aceasta crestere a avut un ritm accelerat pe parcusul anilor 2016 si 2017, au precizat, luni, pentru HotNews.ro, oficialii Ministerului…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat transmis AGERPRES, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, cauza invocata fiind "probleme de sanatate". "Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Posta Romana a incheiat un parteneriat cu magazinul de fashion online - Fashion Days, prin care ofera clientilor posibilitatea de a-si ridica produsele comandate din unitatea postala preferata, prin seviciul PostCollect. Astfel, clientii Fashion Days pot opta pentru ridicarea coletelor dintr-unul din…

- La data de 19.01.2018, Consiliul de Administratie al societatii Impact a decis numirea lui Bogdan Oslobeanu in functia de Director General al Societatii, pe un mandat de 4 ani, incepand din data de 01.03.2018 pana la data de 28.02.2022. Potrivit informarii transmise catre BVB acesta il va inlocui pe…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- – acesta și-a prezentat demisia in fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau ramane vacant dupa ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare ca gestul l-a facut in fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic,…

- Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas, ce administreaza rafinaria Petromidia, a anuntat marti ca actionarii companiei au aprobat revocarea lui Marius Mitrus din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii.In locul acestuia, a fost…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- SN Nuclearelectrica SA SNN informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 20.12.2017, Consiliul de Administratie al SNN, a decis prin Decizia nr. 217 20.12.2017, numirea lui Cosmin Ghita in functia de Director General pe o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 03.01.2018,…

- Cosmin Ghita, 28 de ani, care conduce din luna septembrie Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta companie din indicele BET, a mai primit patru luni la carma companiei de 2,2 mld. lei, potrivit unei decizii a consiliului de administratie.…

- Actionarii Romaero Bucuresti l au revocat pe presedintele Mircea Toma Modran din Consiliul de Administratie, precum si pe Teodor Iulian Gheorghe. In plus, au fost alesi noi membri in board, Alexandru Buscu, Doina Variu si Adriana Sirzea, cu o durata de patru luni, dar si Aurelian Mircea Radu Trifa,…

- Elena Petrascu, director general interimar al Companiei Nationale „Posta Romana” (CNPR), susține ca pentru atingerea obiectivelor Postei pentru anii urmatori este necesara capitalizarea companiei. „Votul pozitiv pentru bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale il interpretez ca…

- Majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, a declarat Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului…

- Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de MCSI, ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, iar insolventa trebuie decisa de Consiliul de Administratie al companiei, potrivit unui comunicat emis joi. „Fondul…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGOA , cu votul actionarilor din data de 19.06.2017, urmare a incetarii mandatului, s a hotarat revocarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Oil Terminal SA, numiti prin hotararea Adunarilor Generale Ordinare…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale Lucian Sova a respins miercuri propunerea Fondului Proprietatea de declansare a insolventei Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), care va beneficia de un program de finantare din bugetul ministerului. Ministrul Sova s-a intalnit…

- Posta Romana a castigat procesul cu actionarul sau minoritar, Fondul Propietatea, care a dat in judecata compania pentru ca a schimbat trei membri ai Consiliului de Administratie, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova. El estimeaza…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki in funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la…

- Cei noua sunt: 1. BETEA TOMA, primar al comunei Racșa, județul Satu MareCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVA incheiat un Contract de inchiriere cu Betea T. Vasile Florin Persoana Fizica Autorizata, in cadrul careia fiul sau deține calitatea de persoana fizica autorizata.Astfel,…

- Tribunalul București a dat, din nou, caștig de cauza Poștei Romane in fața Fondului Proprietatea (FP), respingand miercuri, 6 decembrie, contestația formulata pe cale președințiala de acționarul minoritar cu privire la schimbarea administratorilor și a conducerii operatorului poștal, au precizat ...

- In data de 04.12.2017 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii ATHENEE PALACE SA. I. Prin Hotararea nr 1 04.12.2017 s au hotarat urmatoarele: 1. Incepand cu data de 04 decembrie 2017, se ia act de demisia domnului Ion Taban din functiile de administrator mdash; Presedinte al consiliului…

- Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat impreuna cu Zipper Services o licitatie organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13 milioane, cu o durata de doi ani, a anuntat luni Posta Romana. Posta este asociata, in proiect, cu…

- In temeiul Deciziei nr. 1din 29 noiembrie 2016 a Consiliului de Administratie al Bancii Procredit Bank SA Bucuresti ndash; Sucursala Constanta, de numire in functia de Director General Adjunct si a Deciziei nr. 2 din 19.12.2014 a Consiliului de Administratie al Bancii, de numire in functia de Director…

- FP invocase ca hotararea AGA este lovita de nulitate pentru ca exprimarea “au hotarat” este “neconforma cu realitatea”, avand in vedere ca actionarul minoritar lipsise de la sedinta, cu toate ca in procesul verbal se consemnase absenta Fondului.

- La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor soietatii Mobitom SA din data de 04.05.2017, s au prezentat posesorii a 888.316 de actiuni, reprezentand 98,678 din capitalul social. In conformitate cu prevederile actelor constitutive ale societatii si cu mentiunile din ordinea de zi stabilita prin convocare,…

- Premierul Mihai Tudose l-a numit, miercuri seara, pe Laurențiu Teodor Mihai in funcția de șef al CNAS. Totodatam acesta a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate.

- Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit luni pe Wolff Werner-Wilhelm in funcția de director general interimar al companiei, mandatul fiind de patru luni. "Compania TAROM informeaza ca, în urma ședinței de astazi (luni — n. r.), 20 noiembrie 2017, a Consiliului…

- Incepand de luni, 20 noiembrie, clienții vor avea mai mult timp la dispozitie pentru a-si intocmi formalitatile vamale impuse de Directia Generala a Vamilor si a intra in posesia trimiterilor. Elena Petrascu, Directorul General al Postei Romane, a declarat ca este mulțumita de decizia Direcției…

