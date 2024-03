Update. Procesul de negociere a noului contract colectiv de munca din Posta Romana a fost compromis, iar oamenii se pregatesc pentru declansarea grevei generale la sfarsitul acestei luni, cel tarziu la inceputul lunii aprilie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin. „Suntem in aceasta situatie (greva de avertisment, n.r.) din cauza faptului ca au esuat negocierile colective. In decembrie anul trecut, organizatia sindicala apartinatoare BNS, reprezentativa la nivelul companiei, a notificat conducerea companiei pentru a intra in procesul…