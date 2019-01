Edi Iordănescu va fi noul manager general de la Gaz Metan Mediaş "Ne-am inteles. Am avut mai multe intalniri. A aprofundat oferta noastra. Vom face un contract pe un an si jumatate. Azi a luat hotararea. Raspunde de tot ce inseamna pe partea sportiva echipa de liga 1, liga 3 si juniori. Vom face toate eforturile sa iesim din reorganizare. Mai avem doar 1.150.000 de lei si e pacat sa ramanem oaia neagra a Ligii 1. El are niste idei inovatoare. A demonstrat ca este echidistant. Sunt foarte linistit ca am putut sa aduc l (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ne-am inteles. Am avut mai multe intalniri. A aprofundat oferta noastra. Vom face un contract pe un an si jumatate. Azi a luat hotararea. Raspunde de tot ce inseamna pe partea sportiva echipa de liga 1, liga 3 si juniori. Vom face toate eforturile sa iesim din reorganizare. Mai avem doar 1.150.000…

- Tehnicianul Edward Iordanescu va fi noul manager general de la Gaz Metan Medias, el urmand sa semneze un contract pe un an si jumatate, a anuntat presedintele mediesenilor, Ioan Marginean, informeaza digisport.ro.”Ne-am inteles. Am avut mai multe intalniri. A aprofundat oferta noastra. Vom…

- Gaz Metan Medias e aproape sa dea o lovitura importanta dupa despartirea de Mihai Teja (40 de ani) si sa-l convinga pe Edi Iordanescu (40 de ani) sa duca mai departe munca inceputa de noul antrenor al FCSB-ului.

- FC Voluntari și Astra Giurgiu au terminat la egalitate, scor 1-1, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii 1. Gazdele raman pe ultimul loc, cu 12 puncte, in timp ce Astra a urcat pe poziția a cincea, depașind Gaz Metan Mediaș la golaveraj (ambele au 28 puncte, Gazul are un meci mai puțin disputat).

- Meciul de fotbal Gaz Metan Medias FC Viitorul, disputat in aceasta seara, in etapa a 18 a a Ligii 1, s a incheiat la egalitate, 2 2.Pentru gazde au marcat Luchin 25 autogol si Yazalde 89 , in vreme ce oaspetii au punctat prin Dragus 31 si Houri 74 .Gaz Metan Medias a jucat in zece oameni din minutul…

- Startul meciului de la Pitești dintre FCSB și Gaz Metan Mediaș, contand pentru etapa a 17-a a Ligii 1, a avut parte de un moment emoționant pentru antrenorul gazdelor de azi. Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, a fost vizitat pe banca de fiul sau Marco Andrei, in varsta de 13 ani. Camerele…

- Dinamo a remizat acasa, 1-1, cu Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1 Betano, ros-albii egaland la ultima faza a meciului. Fundasul "cainilor" Mihai Popescu a fost eliminat in minutul 87, el avand in premiera banderola de capitan pe brat. Dar, aparatorul de 25...

- Mircea Rednic a atins toate subiectele fierbinți de la Dinamo inaintea meciului de vineri seara cu Gaz Metan Mediaș, din etapa runda a 16-a a Ligii 1. Antrenorul a vorbit despre Dan Nistor, Dorin Rotariu, transferurile din ultima perioada, lista indezirabilor și primele pe care le acorda jucatorilor…