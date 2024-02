Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Florin Roman a declarat pentru News.ro ca PNL nu va parasi coalitia atat timp cat PSD nu va depasi ”liniile rosii” discutate cu social-democratii pe partea economica, printre care sunt cota unica, Pilonul II si neintroducerea unor taxe si impozite noi in acest an. Roman considera…

- Florin Roman, vicepreședinte PNL, anunța ca liberalii nu vor parasi coaliția, atata timp cat PSD nu trece peste linia roșie. Comasarea alegerilor nu este una dintre liniile roșii ale PNL. Intr-o emisiune televizata, deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL, a facut mai multe precizari legate de…

- Vicepreședintele PNL, Florin Roman, a precizat ca liberalii nu au de gand sa paraseasca guvernarea, fiind insa niște linii roșii de care țin cont, cum ar fi neintroducerea unor taxe și impozite noi sau naționalizarea Pilonului 2 de pensii.

- “PNL va asigura stabilitatea țarii cat timp PSD nu se joaca cu liniile roșii pe care le-am impus:- ⁠fara noi taxe și impozite- ⁠fara naționalizarea pilonului 2 de pensii private- ⁠scaderea taxarii pe munca- ⁠neimpozitarea pensiilor sub 3000 lei.- O alta linie roșie este ca nu vor introduce NICIODATA…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca ”trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”.”Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus liderul PSD. Premierul a fost intrebat la Caransebes…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu reprezentanții European Youth Forum, cu ocazia participarii la Conferința ONU privind Schimbarile Climatice (COP28), in Dubai, fiind abordate mai multe teme legate de schimbarile climatice și modul de raspuns la situațiile de urgența.

- Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari, afirma ca Partidul Acțiune și Solidaritate a facut coaliție cu formațiunea condusa de ex-democratul Eugeniu Nichiforciuc, la Florești. „Nunta PAS-Nichiforciuc a avut loc. Trebuie de menționat ca colaci mirelor i-au adus doi consilieri de la Partidul…

- Deputatul PNL Florin Roman precizat ca partidul din care face parte nu sustine impozitarea progresiva a pensiilor private si a solicitat ministrul de Finante Marcel Bolos sa proroge prin ordonanta „trenulet” intrarea in vigoare a acestor prevederi, in cazul in care initiatorul, si anume Ministerul Muncii,…