Dupa Ordonanta Teodorovici, RCS&RDS majoreaza tarifele. De cand se aplica scumpirea

RCS&RDS anunta ca, de la 1 martie, va majora pretul pentru anumite servicii. Compania precizeaza ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta.



"Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera. In ultimii ani, am intampinat nevoile abonatilor nostri prin imbogatirea ofertei de servicii de comunicatii electronice fixe si mobile.



Pentru a raspunde nevoii continue de dezvoltare si de crestere a calitatii serviciilor pe care vi le furnizam, precum si pentru a reactiona la cresterea…