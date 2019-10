Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea ca nu sta prea bine pe plan sentimental, dupa ce a anunțat ca divorțeaza de Traian Spak, iata ca Andreea Antonescu (37 de ani) și-a gasit fericirea in brațele unui tanar cu 11 ani mai mic. Ștefan Manolache este din Iași, implinește 27 de ani in luna decembrie și nu este strain de […]

- Tata, mama, fiu și iubita, toți patru au murit pe loc in accidentul din Balțați, județul Iași, dupa o manevra imprudenta. Victor Danilcenco era la volan și a fost cel care și-a condus familia catre moarte. Martorii spun ca pompierii i-au gasit imbrațișați printre fiarele contorsionate pe cei doi ocupanți…

- O echipa de medici de la Spitalul Parhon a efectuat doua transplanturi renale, dupa ce familia unei persoane aflata in moarte cerebrala a decis sa doneze rinichii acesteia. Dr. Raluca Neagu, coordonatorul...

- Andreea Antonescu divorțeaza și nu mai este cale de intoarcere! Jumatatea șatena a trupei Andre a oferit un interviu in exclusivitate pentru Agenția Vip, in care a vorbit despre motivele relațiilor, dar și despre ce planuri de viitor are.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin va fi votat in Parlament si de PNL, USR si ALDE. Liderul PMP a precizat ca, in cursul acestei saptamani, s-a intalnit…

- Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa il decoreze, post-mortem, pe diplomatul roman ucis in atacul terorist din Kabul, de la sediul reprezentanței Romaniei in Afganistan. In plus, el a transmis ”sanatate și recuperare cat mai rapida” și celuilalt diplomat, care este ranit.”Incep aceasta declarație…

- Acestuia ii expirasera numerele provizorii. „La data de 26 august, politistii din cadrul municipiului Pascani au depistat un barbat de 31 de ani, din municipiul Pascani, in timp ce conducea un autoturism cu numere de inmatriculare expirate. De asemenea, s-a constatat faptul ca barbatul avea suspendat…

- Un barbat din Iasi a omorat nu mai putin de 24 de persoane pentru a-si razbuna familia, care fusese ucisa. Desi acesta pare scenariul unui film de groaza, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa, iar ceea ce o sa aflati in continuare este real si a avut loc in Romania.