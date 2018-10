Stiri pe aceeasi tema

- Deși prezența la urne in județul Olt a fost peste media din țara, nu a fost suficienta pentru a atinge pragul necesar pentru validarea referendumului privind schimbarea numelui județului in Olt-Romanați. Referendumul național a avut și o miza locala in Sud-Vestul Romaniei. Cetațenii județului Olt au…

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei este de 20,41 la suta, numarul votantilor fiind de 3.731.704 la ora 21.00, atunci cand s-au inchis urnele, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).Referendumul este valid daca prezenta…

- La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare referendum au fost tiparite cate 406.731 de buletine de vot si 363.130 autocolante. Aceste materiale au fi predate vineri reprezentantilor sectiilor de votare. In judetul Olt au fost constituite 379 de sectii de votare. La referendumul…

- La fel ca la referendumul national este nevoie de prezenta de 30- dintre cetatenii cu drept de vot din judetul Olt, dintre care 51- vor trebui sa voteze pentru", a spus Marius Oprescu, presedinte al CJ Olt. Potrivit hotararii Consiliului Judetean (CJ) Olt, cetatenii din judetul Olt vor fi chemati sa…

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata luni, intr-o sedinta extraordinara. La referendumul local…

- Județul Olt iși schimba denumirea in Olt-Romanați. Guvernul urmeaza sa dea o Ordonanța, saptamana viitoare, in care va stabili data referendumului local odata cu cel pentru familia tradiționala. La nivel local, decizia a fost luata deja. In luna august, consilierii judeteni din Olt au adoptat un proiect…

- PSD vrea doua zile de vot pentru referendumul de modificare a Costitutiei pe tema familiei traditionale, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Guvernul ar urma sa adopte marti OUG in acest sens. In paralel, ar urma sa fie organizat si un referendum pentru schimbarea denumirii…