- Magistratii Curtii de Apel Brasov i-au condamnat, joi, pe omul de afaceri Remus Truica la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, iar Paul Philippe al Romaniei la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infractiunii de cumparare de influenta. Alti sapte inculpati…

- Remus Truica si Paul Lambrino, supranumit Paul de Romania, au fost condamnati de prima instanta in dosarul Ferma Baneasa la patru, respectiv trei ani de inchisoare cu suspendare. Decizia Curtii de Apel Brasov nu este definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel. Judecatorii de la Curtea de Apel…

- Curtea de Apel Brașov l-a condamnat pe Remus Truica la 4 ani de inchisoare, iar pe Paul Philippe al Romaniei la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Regale Baneasa si a padurii Snagov.

- Dan Andronic a fost achitat in dosarul care se judeca, pe fond, la Curtea de Apel Brașov, printr-o decizie pronunțata astazi la ora 9. Cunoscutul jurnalist fusese acuzat, in urma cu trei ani și jumatate, de DNA, de complicitate la constituire de grup infracțional organizat și complicitate la trafic…

- Curtea de Apel Brașov a terminat luni, 27 mai, dezbaterile pe fond intr-unul din cele mai rasunatoare dosare pe care le are de gestionat justiția romana. Este vorba de procesul cunoscut public drept ”Ferma Baneasa” unde sunt judecați Prințul Paul, influenții oameni de afaceri israelieni Beny Steinmetz,…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat, marti, pe fostul sef ANAF, Sorin Blejnar, la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care era condamnat pentru trafic de influenta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Blejnar a primit o pedeapsa de 6 ani de inchisoare. Sorin Blejnar…

- Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat definitiv intr-unul dintre dosarele sale de corupție, printr-o decizie pronunțata, luni, de Inalta Curte de Casație și Justiție. Blejnar a fost trimis in judecata in acest dosar, alaturi de fostul șef al Vamilor, Viorel Comanița și de rețeaua de afaceriști…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, Kovesi a primit interdicția de a parasi Romania. Pe numele Laurei…