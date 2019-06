Stiri pe aceeasi tema

- Informatii din controversatul dosar al mortii lui Razvan Ciobanu! Elementele care lipsesc si detaliile care nu se leaga! Mai mult decat atat, toata lumea se intreaba ce asteapta anchetatorii pentru a elucida misterul circumstantelor in care a murit designerul.

- Astazi au avut loc primele audieri in cazul mortii lui Razvan Ciobanu. Trei dintre persoanele audiate sunt deja cunoscute in spatiul public, in urma informatiilor care au tot aparut in ultimul timp.

- Azi la Politia Rutiera Constanta au ajuns, probabil, pentru audieri, in cazul accidentul rutier mortal, in care a murit Razan Ciobanu, Iulica Cercel, Sorin Oprea si avocata familei defunctului, Laura Vicol. Reamintim ca Razvan Ciobanu a decedat pe data de 29 aprilie in urma unui accident rutier produs…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat finalizarea anchetei si trimiterea in judecata a cinci inculpati, in dosarul legat de spargerile din casele oamenilor de afaceri din Suceava, comise in vara anului trecut. In acest dosar, procurorii au retinut in rechizitoriu doar ...

- Sorin Oprea, un prieten al Razvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorba cu celebru designer, cu puțin timp inainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Acesta a povesit, pentru RomaniaTV.net ce s-a intimplat inainet de fatidicul accident Razvan Ciobanu, ultimele detalii din ancheta.…

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…