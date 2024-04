Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova au incheiat cercetarile in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Șor de catre un grup infracțional din Rusia, valoarea totala a finanțarilor primite fiind de peste 52 de milioane de lei moldovenești. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat…

- Evghenia Guțul, alaturi de o secretara a fostului partid Șor, a fost trimisa in instanța pentru ,,acceptarea cu buna stiinta a finantarii concurentului electoral și partidului politic din partea unui grup criminal organizat in forma prelungita, in calitate de complice”, anunța procurorii.

- Ultima ora - Bașcana Gagauziei a fost trimisa in judecata: procesul are mize de zeci de milioane de leiProcuratura Anticorupție din Republica Moldova anunța ca a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond cauza penala de invinuire a Evgheniei Guțul, bașcana…

- Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, informeaza EFE. „‘Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…

- Bascana Gagauziei, Evghenia Gutul, a reacționat dupa ce Maia Sandu a spus luni despre ea ca „lucreaza pentru o grupare criminala” și nu are ce sa caute in guvernul moldovean. Guțul ii cere președintei Republicii Moldova sa-și ceara scuze și sa dezminta public afirmațiile, pe care le considera „insulte”…

- Evghenia Gutul, bascanul regiunii autonome moldovene Gagauzia, singurul oficial din Republica Moldova care s-a intalnit cu Vladimir Putin de la inceputul invaziei ruse din Ucraina, a anuntat miercuri ca a cerut Moscovei ca Gazprom sa livreze gaz direct in Gagauzia, la un pret special. In plus, ea a…

- Deputații, membri ai echipei lui Ilan Șor, au inregistrat la Curtea Constituționala o sesizare in care solicita verificarea constituționalitații refuzului președintei Maia Sandu de a semna decretul de numire a bașcanei Gagauziei, Evghenia Guțul, in calitate de membru al Guvernului.

- Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunastare (CUB), Igor Munteanu, afirma ca „Aeroportul Internațional Chișinau luneca spre noi scheme de corupție” și cere președintei Maia Sandu sa intervina.