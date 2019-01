Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala americana (FBI) a deschis in 2017, dupa demiterea fostului sef James Comey, o ancheta pentru a stabili daca Donald Trump a lucrat pentru Rusia, relateaza New York Times (NYT) in editia sa de vineri.

- ''Americanii insista si ne cer sa continuam zborul navetei Soiuz cu astronauti americani'', a declarat Rogozin la canalul de televiziune Rossia 24.''Ei ne-au cerut chiar sa dezvoltam o versiune a navetei spatiale Soiuz care poate sa zboare spre Luna si sa se intoarca, in scopul de a crea…

- FBI a inceput anchetarea a patru americani in iulie 2016 in cazul interventiei Rusiei in alegerile prezidentiale din acelasi an, a declarat fostul director James Comey, conform news.ro .Comey a sugerat ca investigatiile urmareau legaturile dintre Rusia si campania presedintelui american Donald…

- Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a colaborat cu investigatorii in ancheta privind Rusia, sustine procurorul special Robert Mueller. Mueller a declarat, marti, in fata unui tribunal federal, ca Michael Flynn a oferit "o asistenta…

- In prima postare, presedintele republican l-a atacat pe Robert Mueller, procurorul insarcinat cu ancheta privind pretinsa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016. ''Gasca Democratilor Furiosi ai lui Mueller cere cu brutalitate martorilor sa minta cu privire la fapte'', a…

- Intr-un interviu acordat Washington Post, Trump a precizat ca marti seara astepta un "raport complet" de la echipa sa de securitate nationala cu privire la capturarea duminica de catre Moscova a trei nave ucrainene cu echipajele lor, potrivit Agerpres. "Acesta va cantari foarte mult", a…