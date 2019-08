Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat miercuri pe cei care il acuza ca alimenteaza ura rasiala in Statele Unite, dupa doua atacuri armate sangeroase in Texas si Ohio, ca fac acest lucru in scopuri politice, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceste maceluri recente ”nu au nimic cu presedintele…

- Președintele american Donald Trump va efectua miercuri o vizita oficiala in orașul El Paso din statul american Texas, la patru zile de la atacul armat in urma caruia au murit 22 de persoane, relateaza Reuters.Anunțul a fost facut de primarul orașului El Paso, Dee Margo, la puțin timp dupa…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni suprematia albilor, suspectata intr-unul dintre atacurile armate soldate cu 29 de morti care au indoliat Statele Unite in acest weekend, dar a evitat sa puna accentul asupra luptei impotriva armelor de foc. El a preferat sa insiste, intr-o…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut apel luni la respingerea retoricilor susceptibile sa încurajeze atacuri armate precum cele care au provocat în acest weekend moartea a 31 de persoane în Texas si Ohio, relateaza AFP si Reuters. "Trebuie sa respingem cu fermitate…

- Donald Trump, acuzat de crearea contextului pentru astfel de atacuri impotriva hispanicilor Inculparea ucigașului de la El Paso a fost ceruta in baza acuzațiilor formulate de procurorul general, care a calificat atacul cu arma – soldat cu 20 de morți – drept «un act de terorism interior». La mai puțin…

- Donald Trump a propus luni sa se incadreze mai mult vanzarile de arme de foc in Statele Unite, sugerand totodata ca aceasta masura sa fie legata de reforma imigratiei pe care afirma ca o doreste, dupa un weekend marcat de doua atacuri armate sangeroase, relateaza AFP potrivit news.ro”Noi nu-i…

- Camera inferioara a Congresului Statelor Unite a adoptat vineri o masura pentru a restrange posibilitatea ca Donald Trump sa atace Iranul, exprimandu-si ingrijorarea ca atitudinea presedintelui republican ar putea declansa un razboi inutil, noteaza AFP, citata de Agerpres. Camera Reprezentantilor, controlata…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca administrația sa nu va mai discuta cu ambasadorul britanic la Washington, indicand ca iși dorește ca viitorul Guvern britanic sa iși schimbe reprezentantul in SUA, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti…