Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.



”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele american si japonez si va sublinia importanta constanta a aliantei si parteneriatului nostru”, a anuntat joi, intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.



Trump urmeaza sa participe, dupa intalnirea cu noul imparat, la un summit bilateral cu premierul japonez…