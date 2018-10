Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa internationala. Fostul pugilist voia sa-si viziteze prietena si pe cei doi copii ai sai. Rocchigiani, care avea 54 de ani, a fost […] The post Doliu in lumea sportului! Fostul boxer german, Graciano Rocchigiani, a murit, intr-un accident de mașina appeared first on Cancan.ro .