- Atletul kenyan Nicholas Bett, campion mondial la 400 m garduri, in 2015 la Beijing, a incetat din viata miercuri dimineata, la varsta de 28 ani, intr-un accident rutier produs in vestul Kenyei, a anuntat politia din aceasta tara, citata de AFP. Accidentul s-a produs dupa ce vehiculul lui…

- Fostul halterofil bulgar Damian Damianov, vicecampion mondial in 2002, a decedat, duminica, la varsta de 39 de ani, informeaza Reuters. Suspendat pe viata in 2004, pentru dopaj, Damianov este al patrulea halterofil bulgar care moare inainte sa ajunga la batranete. Reprezentantii spitalului din Sumen,…

- Doliu in lumea sportului american. Fostul wrestler Brian Lawler a murit duminica, 29 iulie, la 46 de ani, dupa ce a incercat sa se sinucida in inchisoarea din Memphis, Tennessee, in care era incarcerat pentru conducere sub influenta alcoolului si refuzul de a opri la semnalele politistilor.

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

- Cristian Țopescu a murit astazi, la varsta de 81 de ani. El fusese internat de urgența la Spitalul Elias din București, intr-o stare de sanatate precara. Fostul comentator sportiv suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet. Cristian Topescu are 81 de ani si a fost comentator sportiv…