- Cinci oameni au fost raniti, luni dimineața, dupa ce trei masini și un TIR s-au ciocnit in județul Bacau. Traficul de Drumul Național 11 Onesti - Bacau este intrerupt.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca traficul rutier este intrerupt pe DN11 Onesti - Bacau,…

- Un camion incarcat cu 2,5 tone de dulceața s-a rasturnat in aceasta seara pe Drumul Național 7. Accidentul a avut loc in zona localitații Blidar, conform reprezentanților IPJ Valcea. Autoritațile s-au deplasat imediat la fața locului. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Traficul…

- Cinci persoane sunt ranite dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent vineri, pe drumul național 1, in zona localitatii Vladeni din judetul Brasov, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 Brasov – Fagaras, in zona…

- O mașina s-a ciocnit violent cu un TIR, vineri dimineața, pe drumul național 13 Brasov –Targu Mures, intr-o curba, iar din impact au rezultat cinci victime. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN13 Brasov –Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara,…

- Doi barbati au murit, iar doua femei si un copil au fost raniti, vineri dimineata, in accidentul in care au fost implicate un autoturism si un autotren, pe DN13 Brasov - Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara, in judetul Brasov. Conform Centrului Infotrafic din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13 Brasov ndash;Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara, in judetul Brasov, pe un segment de drum in curba, un autoturism a patruns pe contrasens, unde a intrat in impact cu un autotren.In urma…

- Traficul este ingreunat, sambata, pe DN 13 (E 60) Sighisoara - Targu Mures, intre localitatile Gaiesti si Balauseri, din judetul Mures, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru vehicule, informeaz[ AGERPRES.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE…

- Traficul rutier pe DN 15, intre Poiana Largului și Bicaz, din județul Neamț, este inchis de vineri, pana la sfarșitul anului, in zona urmand sa fie refacut carosabilul afectat de ploile din ultima perioada, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…