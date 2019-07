Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs sambata dimineata, 29 iunie, la ora locala 5:18, in județul Vrancea, judetul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,4 Richter și a avut loc la o adancime de 138,7 de kilometric, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Intensitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs vineri 21.06.2019, la ora locala 07:57:16, in zona seismica Buzau - Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 145km si o intensitate de gradul 2. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in județul Vrancea, la adancimea de 123 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 03:00, in județul Vrancea.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Trei cutremure au fost inregistrate in decurs de o ora, in noaptea dinspre joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, cel mai puternic avand o magnitudine de 2,8 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul cutremur a fost inregistrat…

Un nou cutremur s-a produs marți in județul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in interval de aproape șase ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 3:41, in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza Agerpres. Seismul a avut loc la o adancime de 122 de kilometri.…

- Un nou cutremur s-a produs vineri dimineața in zona Vrancea, avand o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter, la aproape patru ore dupa ce, in aceeasi zona, s-a inregistrat un seism de 3,6 grade. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), un nou cutremur s-a produs vineri dimineața,…