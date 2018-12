Cum se explica fuga masiva din tara cu cea mai mare crestere economica din UE?

Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul a crescut cu 0,2% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de crestere fiind Malta (3,6%) si Romania (1,9%), potrivit datelor preliminarii publicate vineri de Eurostat. Comparativ…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta. Evolutiile…

- Fitch a reconfirmat vineri atat calificativul recomandat investitiilor aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila. "Anuntul Fitch Ratings reprezinta o noua recunoastere a faptului ca…

- Guvernul are motive serioase de îngrijorare. Economia frâneaza brusc, iar strategia de dezvoltare prin stimularea consumului și-a atins limitele, ba chiar a alimentat rezervoarele de creștere ale altor țari din regiune.

- Pentru a avea politici de succes ar trebui nu numai sa integram mai multa cunoastere in politicile noastre, dar si sa convingem oamenii sa integreze mai multa cunoastere in deciziile lor economice, a declarat, joi, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. "Încă…

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…

- Guvernul PSD-ALDE a declarat 2018 anul investitiilor, sustinand ca acestea vor reprezenta principalul motor de crestere economica. Bugetul pe 2018 s-a construit pe o crestere economica de 5,5%, din care investitiile reprezinta 1,7%. Din datele furnizate de INS rezulta ca investitiile au avut o contributie…