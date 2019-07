Cum să-ți îngrijești corect buzele pe timpul verii Buzele sunt la fel de sensibile ca pielea, ochii sau parul. Acestea pot fi afectate de soarele dogoritor și de canicula pentru ca sunt acoperite de un strat foarte subțire de piele, scrie tonica.ro. Iata cateva sfaturi care va pot ajuta sa va pastrati buzele moi și catifelate. Soarele activeaza herpesul Cauza herpesului este virusul […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vara poate fi o provocare pentru pielea ta. Temperaturile ridicate și umezeala din aer sporesc activitatea glandelor sebacee. Acest lucru face ca tenul gras sa para mai uleios, iar cel uscat sa devina aspru. Nu trebuie sa uiți nici de efectele pe care le care le au radiațiile UV asupra pielii. In plus,…

- Vara și-a intrat in drepturi, iar in ultimele zile termometrele au inregistrat temperaturi caniculare, greu de suportat pentru majoritatea oamenilor. Soarele este bun pentru organism, insa nu trebuie sa exageram, asta daca nu vrem sa avem probleme de sanatate.

- Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie sa le includem in dieta noastra. Fructe si legume din abundenta, proaspete si delicioase, toate reprezinta o varianta ideala si sanatoasa pentru zilele de vara. In plus, multe dintre fructele si legumele de sezon vin la pachet cu numeroase…

- Ești absolvent de liceu și vrei sa lucrezi pe timpul verii? Te așteptam la fabrica de inghețata ”Cicom” aflata pe Post-ul Ești absolvent de liceu și vrei sa lucrezi pe timpul verii? Fabrica CICOM face angajari! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. Odata cu venirea verii si a concediilor, în Italia creste cererea pentru lucratorii în domeniul muncii casnice, pentru menajere, bone si îngrijitoare pe perioada de vara, scrie investireoggi.it. © AFP 2019 / Filippo MonteforteMoldovenii din Italia…

- „Initial, nu ne-am propus sa avem si vara activitate. Apoi, insa, am vazut ca perioada verii reprezinta pentru foarte multi cursanti o sansa unica de a recupera materia, de a elimina lacunele si de a se pregati pentru noul an. Spre exemplu, elevii care termina clasa a 7-a (si nu numai) au…

- De astazi autocarele cu turiști vor sta mai puțin in vama. Asta promite Poliția de Frontiera și le propune tuturor agentiilor turistice sa anunte cu o zi inainte despre sosirea turiștilor, La punctele de trecere a frontierei vara va lucra personal dedicat și va functiona o pista

- Este o problema cu care se confrunta mai multe femei, decat barbati. Este deranjanta si inestetica, mai ales pe timp de vara. Azi vorbim despre remedii pentru par gras, cauza aparitiei lui si moduri de ingrijire.