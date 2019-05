Cum functioneaza "camera de razboi" de la Dublin pentru a bloca manipularile pe Facebook In incercarea de a combate campaniile de dezinformare pe scara larga, care ar putea influenta rezultatul alegerilor europarlamentare, in sediul Facebook din Dublin, Irlanda, functioneaza "o camera de razboi".



Este vorba despre o camera de operatiuni, unde tineri priceputi la codat, ingineri si specialisti in continut, scaneaza platforma online pentru a detecta posibile "comportamente ilegale", care pun in pericol buna desfasurare a alegerilor europarlamentare.



Politico.eu a reusit sa intre in "camera de razboi" si povesteste, intr-un material amplu, ce se intampla de fapt acolo.



Sursa articol si foto: business24.ro

