Crizele comerciale,militare,pe agenda G7/Trump vrea readmiterea Rusiei,ţările europene se opun Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei în Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene.

Summitul Grupului tarilor puternic industrializate se va desfasura în perioada 24-26 august în statiunea Biarritz, situata în sud-vestul Frantei. Uniunea Europeana va fi reprezentata de Donald Tusk, presedintele în functie al Consiliului European, la reuniunea cu liderii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

